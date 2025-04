Reunião para garantir a qualidade dos serviços do Cristo Redentor aconteceu no Rio

Sedcon, Procon RJ e Comissão Permanente apresentam resultados dos primeiros 15 dias de trabalho depois da interdição ao ponto turístico

Publicado em 01/04/2025 às 10:16

Alterado em 01/04/2025 às 10:16

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ, fizeram, nessa segunda-feira (31), a reunião da Comissão Permanente do Cristo Redentor. Durante o encontro foi apresentado um relatório preliminar com os resultados dos primeiros 15 dias de atividades da comissão, abordando os avanços alcançados, desafios identificados e as próximas etapas das ações previstas.

Entre as melhorias implementadas estão a ampliação do horário de funcionamento dos postos médicos, que agora operam das 7h às 19h, garantindo atendimento desde a chegada até a saída do último turista; a disponibilidade de uma ambulância no local e a instalação de um ponto de hidratação no posto de primeiros socorros.

Para os próximos passos, está prevista a modernização do sistema de elevadores, com a substituição de todos os equipamentos por tecnologia de última geração, com previsão de conclusão das obras até novembro de 2025. Também estão no planejamento a revitalização do hall dos elevadores e a modernização das escadas rolantes, incluindo a substituição dos equipamentos e a instalação de piso tátil auxiliar para pessoas com deficiência visual.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já recebeu o projeto de acessibilidade e está analisando e acompanhando as medidas para garantir a inclusão de todos os visitantes.

Durante a reunião, o secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, apresentou questionamentos frequentes dos consumidores, como as medidas para mitigar o impacto sonoro de eventos no Cristo Redentor. Em resposta, foi informado que há um estudo técnico e fiscalização por meio de um medidor de som para evitar violações.

Sobre os congestionamentos na entrada do parque, foi esclarecido que um esquema de rotatividade de vans é realizado diariamente para evitar acúmulo de veículos e minimizar impactos ambientais.

O secretário também enfatizou a necessidade de manter os postos de primeiros socorros e as ambulâncias operacionais durante eventos fora do horário regular de funcionamento do monumento.

"É essencial que tudo esteja funcionando sempre que houver um fluxo de pessoas no monumento. Entendemos que, a partir do momento que existem visitantes no Cristo, isso se configura como um evento, e é necessário garantir o cumprimento das leis de proteção ao consumidor", reforçou Fonseca.

O presidente do Procon-RJ, Marcelo Barboza, contou que a autarquia solicitou informações ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sobre os postos de hidratação, e aguarda esclarecimentos sobre os pontos já existentes e os que serão instalados. Uma nova proposta apresentada durante o encontro foi a possibilidade de implementar um seguro para os turistas.

- "Os grandes pontos turísticos do mundo, como a Torre Eiffel, em Paris, e a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, oferecem seguro que cobre acidentes e outros incidentes. Seria interessante estudarmos a viabilidade de implementar esse modelo também no Cristo", sugeriu Fonseca.

Interdição do Cristo Redentor

O Cristo Redentor, um dos maiores símbolos do Brasil, passou por uma interdição recente devido a problemas estruturais e de segurança, que motivaram uma ação da Sedcon e do Procon-RJ. A interdição reforçou a necessidade de revisão dos serviços oferecidos aos turistas e resultou na criação da Comissão Permanente do Cristo Redentor, que agora acompanha de perto a implementação das melhorias.

A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, Procon-RJ, Secretaria de Saúde, Trem do Corcovado, Corpo de Bombeiros, Paineiras Corcovado, Light, Conselho Regional de Adm, ICMBIO, Iphan, Diretoria Geral de Diversões Públicas, Secretaria de Administração, Codecon Alerj; Arquidiocese; Nudecon Defensoria Pública; Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/RJ; Secretaria de Direitos Difusos Coletivos e Individuais do Consumidor; CRA-RJ; CAO.