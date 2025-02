Secretário de Fazenda recebe representantes dos auditores fiscais

Publicado em 14/02/2025 às 16:19

Alterado em 14/02/2025 às 16:20

.

O novo Secretário de Estado de Fazenda, Juliano Pasqual, recebeu na semana passada, na sede da Secretaria, representantes do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o presidente Luiz Cezar Rocha e os diretores Pedro Diniz e Claudia Conrado.



Durante o encontro, o sindicato deu as boas-vindas ao secretário e reforçou a importância do diálogo entre a categoria e a Fazenda para a superação dos desafios institucionais e corporativos.

O presidente da entidade de classe ressaltou o compromisso assumido pelo governador, de estabelecer uma Corregedoria Tributária composta exclusivamente por AFREs, bem como de regularizar o pagamento das verbas pecuniárias em atraso. Além disso, reivindicou especial atenção para a aplicação do reajuste do teto decorrente da Lei Federal nº 14.520/23 e a liberação das promoções pendentes. Também foram destacadas todas as reivindicações que estavam em negociação com a Sefaz. Foi enfatizada ainda a necessidade da realização constante de concursos públicos para recompor os quadros do Fisco.

Pasqual garantiu que sua gestão terá como prioridade o fortalecimento da Receita Estadual e a melhoria da arrecadação, reconhecendo o papel fundamental dos auditores fiscais nesse processo. Também concordou com a continuidade das conversas com os sindicalistas quanto às questões da carreira e da Administração Tributária.