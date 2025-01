Pier Mauá recebe 43 mil turistas em navios na 2ª quinzena de janeiro

...

Publicado em 18/01/2025 às 14:24

Alterado em 18/01/2025 às 18:21

A segunda quinzena de janeiro vai ser movimentada no Píer Mauá, região portuária do Rio. Até o dia 30 deste mês, a expectativa é a chegada de 43 mil turistas em 16 atracações de navios, que serão realizadas no local.

De acordo com o Píer Mauá, neste sábado (18), nesse domingo (19) e nos dias 24 e 27, a circulação de turistas deve aumentar com atracações simultâneas. No entanto, os dias mais agitados devem ser 21 e 25, quando quando chegam mais nove navios. A previsão é fechar o mês de janeiro com mais de 75 mil turistas, sem contar a tripulação.

A nova temporada de cruzeiros trará 12 imponentes navios. Entre eles, o Costa Pacífica, que chegou neste sábado (18) e vai ficar no Píer por 17 horas, além do Seven Seas Splendor, que permanecerá até o dia 19, quando o MSC Orchestra vai atracar.

Os quatro navios com atracações simultâneas no dia 21 são o MSC Poesia, MSC Magnifica, MV Pacific World e Bolete, que chega no dia 20. Os dados do Píer Mauá indicam que neste dia serão mais de 8.500 turistas.

O Seven Seas Mariner chega ao Pier Mauá no dia 24, onde estará também o Costa Favolosa. No dia seguinte, o terminal vai se tornar ponto de encontro de navios de cruzeiro, com o Costa Pacífica, MS Marina, que fica até o dia 27, MSC Seaview, MSC Orchestra e Seven Seas Mariner. Segundo a administração do local, serão mais de 15 mil pessoas.

No dia 26, será a vez do MS Insígnia chegar com mais turistas para explorar a cidade. O navio partirá no dia seguinte para Montevideo. A quinzena termina com o MSC Poesia que voltará ao terminal para mais uma viagem.

Para o gerente de operações do Píer Mauá, Marcello Chagas, a permanência prolongada dos navios no Rio pode ser explicada, em parte, pelo aumento do interesse dos turistas em explorar novos destinos da capital. "Estamos observando um crescente interesse por rotas turísticas alternativas, o que tem atraído diversas embarcações para estadias mais prolongadas", disse em nota. (com Cristina Índio do Brasil/Agência Brasil)