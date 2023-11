Operação da PF mira lavagem de dinheiro oriundo de tráfico internacional de drogas no Rio

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF), na manhã desta quinta-feira (16), cumpriu oito mandados de busca e apreensão e sete de medidas cautelares na capital do estado do Rio de Janeiro e em Nilópolis, região metropolitana do Rio.



Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça Federal determinou o bloqueio e sequestro de bens no valor de R$ 126 milhões, verba que seria oriunda de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a ação desta quinta-feira é a segunda fase da operação Tamoios, deflagrada em 2021, que investigou o tráfico de cocaína, transportada do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, por meio de rodovias. No Espírito Santo, pequenas embarcações pesqueiras eram usadas por mergulhadores profissionais para se aproximar de cascos de navios com destino à Europa, onde droga era acoplada.

A segunda fase da operação mira o esquema usado pelos traficantes para ocultar o dinheiro proveniente do tráfico.

"De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava sofisticados meios para ocultar e dissimular a origem de bens adquiridos mediante recursos advindos de suas atividades criminosas, em especial o tráfico transnacional", informou a PF.



Entre os bens sequestrados pela justiça estão dois apartamentos de luxo localizados em frente à praia da Barra da Tijuca, região nobre da cidade, uma casa em Angra dos Reis, carros de luxo e motos subaquáticas. (com Sputnik Brasil)