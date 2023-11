Auditores fiscais elegem nova diretoria para o Sindicato

O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio de Janeiro tem nova Diretoria eleita pela categoria para o biênio 2004-2005. A posse dos novos dirigentes será no próximo dia 23 de novembro, às 16 horas, na Secretaria Estadual de Fazenda do RJ (Av. Presidente Vargas, 670, 20 andar).



Eis a nova composição:

Presidente: Luiz Cezar Moretzsohn Rocha

Vice-Presidente: Rosalvo Reis

Vice-Presidente Administrativo e Financeiro: Pedro Gonçalves Diniz Filho

Secretária: Vera Lúcia Marques de Freitas

Tesoureiro: Henrique Martins Vieira

Diretor Jurídico: Alexandre Mello Telles de Menezes

Diretor Social: Floriano Adalberto de Oliveira

Diretora de Comunicação: Cláudia Viana Toval Conrado

Diretor de Apoio Legislativo: Ricardo Sampaio da Rocha Pitta

Suplentes de Diretoria: Alexandre Peon Albuquerque, Antonio Gerbase Neto, Daniel Barradas Frazão, Flavio Esteves Ferreira e Humberto Felbinger Cossu de Vasconcelos

Conselho Fiscal: João Cláudio Marchelli Filho, José Cid Fernandes Filho e Paulo Roberto Rocha Rivera

Suplentes de Conselho Fiscal: Cláudio Mendes Gonçalves, José Eduardo Lopes Teixeira Filho e Thereza Marina Cunha Mattos Cunha