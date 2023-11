Fujam para as colinas! Rio tem sensação térmica de 52º antes das 9h

O verão só começa oficialmente no dia 22 de dezembro, mas o calorão já afeta a região Sudeste desde já. No Rio de Janeiro, por exemplo, as temperaturas vão seguir na casa dos 35 graus, pelo menos, até sexta-feira (17). Nesta segunda, a máxima é de 40°C.

De acordo com o Alerta Rio, serviço de meteorologia da Prefeitura, a sensação térmica foi de 52,7°C em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, às 8h desta segunda. A temperatura mais alta no começo da manhã foi de 36,4°C às 8h30, também em Guaratiba.

Uma área de baixa pressão na costa do Sudeste, combinada com o calor, favorece a ocorrência de pancadas de chuva isoladas no fim do dia em todo o estado.

Na quarta-feira de Proclamação da República, a expectativa é de praias lotadas. Não esqueça de passar filtro solar e usar uma barraca, porque a temperatura máxima prevista é de 36°C (na sombra). As pancadas no fim do dia continuam acontecendo, mas de forma isolada. O tempo fica firme no Norte e Noroeste Fluminense.

Na quinta (16) e sexta (17), as temperaturas voltam a subir, com máximas de 38°C e 39°C, respectivamente.