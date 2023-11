Comissão na Alerj vai debater combate à violência contra idosos no Rio

A Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idosos, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizará audiência pública para debater ações de combate à violência contra a pessoa idosa. A reunião será na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, às 14h, na próxima segunda-feira (6).

Segundo o presidente da Comissão, deputado Munir Neto (PSD), a audiência vai fornecer informações essenciais para lidar com situações de violência e golpes. “A violência se apresenta de diferentes maneiras, algumas tão sutis que podem ser difíceis de identificar. Por isso, é preciso seguir atento e ouvir todos os atores envolvidos nessa questão, disse o parlamentar.

Entre as principais expressões dessa violência estão os golpes praticados por quadrilhas especializadas e que estão cada vez mais sofisticados. Dados do Censo 2022 mostram que os idosos representam 13,1% da população fluminense. No Rio, são 1.390 pessoas com 100 anos ou mais.

Participarão da audiência o Defensor Público titular da Defensoria Pública da Infância, Erick Ferreira de Souza; a graduada em Serviço Social e pós-graduada em Saúde Mental com ênfase na intersetorialidade, Ana Carolina Coelho; e o mestre em direito Rodrigo Duarte Batista da Silva.