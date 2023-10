Outubro Rosa: MetrôRio e Sesc promovem ação de conscientização sobre prevenção ao câncer de mama

O MetrôRio e o Sesc promovem, nesta segunda-feira (30), uma ação de conscientização sobre o Outubro Rosa, na estação Carioca/Centro. A iniciativa tem como objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. O evento acontecerá, das 9h às 17h, no mezanino da estação, próximo ao acesso B (Avenida Chile).

Para chamar atenção dos passageiros do sistema metroviário, serão exibidos manequins de bustos e mamas para a demonstração do passo a passo do autoexame. A equipe do Sesc também distribuirá folhetos com diversas dicas, como a importância da alimentação e de atividade física, entre outras questões fundamentais na prevenção à doença. Haverá ainda um “espaço instagramável” para que os participantes tirem fotos e compartilhem as principais mensagens da campanha Outubro Rosa. Durante o evento, o público vai receber uma cartilha sobre o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo de doença que mais afeta as mulheres em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, foram estimados 73.610 novos casos em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos.

Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas). Mais informações sobre prevenção, detecção e diagnóstico do câncer de mama podem ser obtidas no site do Inca.