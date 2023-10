Criminosos incendeiam ônibus na zona oeste do Rio

Criminosos incendiaram na tarde desta segunda-feira (23) vários ônibus na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo o Centro de Operações Rio. Há reflexos nos bairros de Guaratiba, Inhoaíba, Paciência, Cosmos e Santa Cruz. As vias dos bairros foram impactadas.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de mobilização às 16h50 desta segunda-feira, devido aos ataques a ônibus na zona oeste da cidade.

"Veículos foram incendiados em diversas vias da zona oeste do Rio. Diante disso, há impactos em vários bairros daquela área. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores", diz o Centro de Operações.

A Mobi-Rio, empresa pública que opera o BRT, informou que, por questão de segurança, as linhas que circulam no corredor Transoeste foram suspensas temporariamente na tarde de hoje. Estão rodando apenas as linhas 22 (Jardim Oceânico x Alvorada); 13 (Mato Alto x Alvorada expresso) e 25 (Mato Alto x Alvorada parador). Um articulado da frota antiga foi incendiado. Houve tentativa de colocar fogo em um BRT da nova frota, mas o fogo foi apagado e o ônibus já está na garagem. (com Agência Brasil)