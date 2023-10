PF faz ação contra extração ilegal de areia na região serrana do Rio 

Policiais federais cumprem, nesta terça-feira (10), 22 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de extração ilegal de areia do Rio Preto, na região serrana fluminense. Segundo a Polícia Federal (PF), durante o cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Ainda de acordo com a PF, os suspeitos montaram uma estrutura permanente para a prática dos crimes ambientais, composta por executores, financiadores, olheiros e receptadores.

Também foi identificada a prática de outros crimes, como a caça de animais silvestres, o comércio ilegal de drogas e armas de fogo, a lavagem de dinheiro e corrupção por parte de agentes públicos.

Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Federal de Teresópolis, estão sendo cumpridos nas cidades de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. (com Agência Brasil)