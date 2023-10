Feira de Tradições Nordestinas pode se tornar patrimônio do estado do Rio

A Feira Nordestina de São Cristóvão pode se tornar Patrimônio Histórico, Turístico, Cultural e Gastronômico do Estado do Rio. É o que prevê o Projeto de Lei 935/23, da deputada Tia Ju (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (10). Caso receba emendas, o projeto sairá de pauta.

“A feira faz parte da história e da cultura do nosso estado como o mais importante espaço de representação nordestina. Lá é possível experimentar o melhor da nossa culinária e se divertir em família, com muita música regional, artesanato e folclore”, comentou Tia Ju, que é natural de Conceição de Jacuípe, no interior da Bahia.

A feira fica localizada no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Bairro de São Cristóvão, na capital. O espaço também já foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Comerciantes acompanharam 1ª votação

Da galeria do plenário, artistas e empreendedores acompanharam a primeira votação do texto, no dia 28 de setembro, ao som de instrumentos e músicas como Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Entre eles, estava a comerciante Maria da Guia, de 63 anos, 46 deles trabalhando na feira.

“Essa é a maior felicidade que eu, todos os feirantes e pessoas que frequentam a feira poderíamos ter no dia de hoje. Essa é uma vitória de todos os nordestinos. É tudo o que a gente mais queria”, celebrou Maria.