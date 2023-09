Alerj discute aumento e controle da poluição em Volta Redonda

As Comissões de Defesa do Meio Ambiente e de Saneamento Ambiental, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vão realizar uma audiência pública para debater soluções para as denúncias de poluição, que estaria sendo causada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. A reunião acontece nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, na Câmara do município.

O deputado Jari Oliveira (PSB), presidente da Comissão Saneamento Ambiental, disse que vem tomando medidas quanto ao problema em Volta Redonda. “Elaborei, junto com o deputado Carlos Minc, projeto de lei que determina a inclusão do parâmetro de Poeira Sedimentável (PS) nos serviços de monitoramento da qualidade do ar”, afirmou.

Já o deputado Jorge Felippe Neto (Avante), que preside a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, pontuou que o problema é antigo e vem se agravando, afetando toda a população do município. “A poluição que se espalha por Volta Redonda é de uma gravidade absurda. Há anos afeta a saúde de moradores e nada tem sido feito. As autoridades devem tratar com urgência e prioridade o assunto, fiscalizar, cobrar, responsabilizar e tomar medidas duras para livrar as pessoas dessa contaminação criminosa”, disse.

Foram convidados para a reunião, representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea); da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Volta Redonda; da Câmara Municipal de Volta Redonda; da Organização da Sociedade Civil Instituto Internacional Arayara; da Igreja Católica; da Área de Poluição Ambiental da Universidade Estadual do Rio de Janeiro(Uerj); da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense (UFF); do Centro Universitário de Volta Redonda; e da Federação das Associações de Moradores de Volta Redonda.