Curso de Formação Ecológica tem aula inaugural com Carlos Minc

A Associação Defensores da Terra – ONG que atua com Educação Ambiental há 35 anos – está com as inscrições abertas para o 47º Curso de Formação Ecológica. O curso é online e gratuito, inicia na próxima terça-feira, dia 3 de outubro, de 18h30 às 20h30.

Serão 18 aulas com diversos temas ambientais, e a aula inaugural acontecerá com o deputado estadual, ex-secretário do Meio Ambiente RJ e ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. As vagas são limitadas.

Para maiores informações, entre em contato através do e-mail: [email protected]