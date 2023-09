Terreirão do Samba será tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro

O Terreirão do Samba Nelson Sargento, na Praça Onze, será tombado como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É o que prevê o Projeto de Lei 1.875/23, do deputado Dionísio Lins (PP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta terça-feira (19). O texto será encaminhado para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

“O Terreirão é o berço do samba e atende a população com atrações populares e grandes eventos de música. A preservação trará a segurança de que o local será eternizado para fins de atrair turistas e cidadãos interessados em cultura e entretenimento”, disse Dionísio na justificativa do projeto.

Com o tombamento, ficará vedada qualquer destruição, descaracterização ou mudança no local, bem como a transferência definitiva de suas atividades, exceto em caso de necessidade urgente de obras eventuais.