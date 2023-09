Sábado é dia de limpeza da praia do Flamengo

A poluição é um enorme problema para os oceanos, mas mesmo pequenas ações podem fazer uma grande diferença. O mundo volta a unir-se, no dia 16 de setembro, em prol da proteção dos ambientes costeiros e marinhos no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (Clean Up Day). Essa que é considerada "a maior ação cívica do planeta", ganha uma edição mobilizada pelos projetos Coral Vivo, Guapiaçu, UÇÁ e Meros do Brasil — que integram a Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua). Ocorrerá de 9h às 12h, na Praia do Flamengo.

Para os voluntários, é indicado levar água, lanche leve, chapéu, protetor solar, repelente e usar roupas leves, com proteção UV, se possível. É necessário também utilizar calçados fechados. Antes da atividade, os participantes receberão todas as instruções necessárias, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para realizarem a coleta com segurança. Todos estão convidados a participar da ação, incluindo jovens e crianças, acompanhados de seus pais ou responsáveis.

"Infelizmente, o descarte inadequado de resíduos chama bastante atenção. O Clean Up Day, assim como outras ações de limpeza, é uma atividade simbólica importante para sensibilização e conscientização, que nos faz refletir sobre consumo, descarte correto e o grande impacto causado pelos resíduos sólidos ao meio ambiente", destaca a coordenadora do Projeto UÇÁ, Janaina Oliveira.

“O Clean Up em uma praia da Baía de Guanabara, fortalece a importância de proteção desse ambiente para a população carioca e municípios do entorno. É um momento para refletir sobre a problemática do consumo, do lixo urbano e seu descarte, onde as pessoas se unem em torno de uma causa comum: um meio ambiente ecologicamente equilibrado e sadio a todos os seres”, reforça Luana Seixas, supervisora de Educação Ambiental do Projeto Meros do Brasil no RJ.

A ação é dividida em três partes: a coleta e a triagem, e um momento de conversa sobre o caminho do lixo “Como vim parar aqui?”. O material coletado na limpeza, após classificação, registro e pesagem, ajudará a formar um panorama dos resíduos que chegam à costa, para efetiva implementação de ações pelo poder público. A seleção e a categorização por um protocolo científico utilizado nacionalmente, gera no mapeamento do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, um panorama dos resíduos que chegam às nossas praias.



A Redagua

A Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua) é uma rede de atuação territorial que reúne quatro projetos patrocinados pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental — Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ — e tem como missão potencializar resultados para alcançar a melhoria da sociobiodiversidade da região da Baía de Guanabara.

As ações da Redagua conectam os diferentes ambientes de atuação dos projetos que a integram. Na porção leste da Baía de Guanabara, o Projeto Guapiaçu contribui para o fortalecimento do ecossistema da bacia hidrográfica Guapi-Macacu por meio da restauração ecológica, educação ambiental, monitoramento de biodiversidade e reintrodução de fauna. O fundo da Baía, também em sua região leste, conta com a forte atuação do Projeto UÇÁ, que luta pela conservação de seus manguezais, disseminando também conhecimentos sobre os ambientes costeiros marinhos.

O Projeto UÇÁ é um dos signatários do Plastic no Thanks, movimento que trabalha para mitigar as consequências da produção, do consumo e do descarte de plásticos, sobretudo aqueles de uso único, embalagens e peças descartáveis, como copos e canudos. Esse movimento está conectado a outras grandes coalizões internacionais, para a aprovação de um acordo juridicamente vinculativo sobre o uso de plásticos, através da Assembleia de Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas.



Já o Projeto Meros do Brasil é comprometido com a preservação e recuperação dos meros (Epinephelus itajara), espécie ameaçada por capturas ilegais, que tem sua fase inicial de vida nos manguezais da Baía e nas áreas de foz de seus rios. Completando o time, o Projeto Coral Vivo traz à população o conhecimento sobre os diversos e frágeis ambientes coralíneos, abrangendo as áreas insulares do entorno da Baía, focos do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Ambientes Coralíneos – PAN Corais.

Entre os objetivos da rede, está demonstrar, por meio de diversas ações, que a Baía continua viva e resiliente.



Serviço:

Clean Up Day

Data: 16 de setembro

Horário: 9 às 12h

Locais: Praia do Flamengo - Rio de Janeiro

A iniciativa tem parocínio da Petrobras.