Dr. Luizinho deixa Secretaria de Saúde do Rio para se tornar líder do PP na Câmara dos Deputados

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (União-RJ), exonerou, nesta terça-feira (12), o secretário de Saúde do Estado, Luiz Antônio Teixeira Júnior, o Dr.Luizinho (PP-RJ), do cargo. A exoneração, a pedido, foi publicada no Diário Oficial.

Luizinho vai assumir o mandato de deputado federal, o qual foi eleito em 2022, e será o novo líder do PP na Câmara, em substituição a André Fufuca, que assumiu como ministro do Esporte. Dr Luizinho contou com articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e conta com a simpatia do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira.

Quem assume a pasta da Saúde no Estado é Claudia Maria Braga de Mello, médica servidora estatutária da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ), e que exercia a função de Subsecretária de Vigilância em Saúde do RJ. Será a primeira vez que uma mulher vai chefiar a secretaria de Saúde do estado.

A mudança ocorre um dia depois do RJ1 divulgar um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que aponta indícios de irregularidades e atuação de má-fé em contratos da Fundação Estadual de Saúde com quatro empresas. Segundo a reportagem, todas as quatro são de funcionários da própria fundação, o que é proibido por lei federal e pelo Estatuto dos Servidores do Estado.

Ainda de acordo com a investigação, os funcionários são ou já foram médicos de Nova Iguaçu, reduto eleitoral do agora ex-secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho. Os contratos somados passam de R$ 40 milhões.