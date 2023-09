Carro que levava menina de três anos baleada por agentes da PRF era roubado, mas pai não sabia

O veículo que transportava Heloísa dos Santos Silva, menina de três anos baleada durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (7), no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense, era roubado, segundo informou a corporação. O motorista e pai da criança, William Silva, disse que comprou o carro recentemente e que não sabia sobre o roubo.

Além do condutor e da menina, também estavam no automóvel mãe, tia e irmã de Heloísa, de apenas oito anos. A família tinha passado o feriado no Rio e voltava para Petrópolis, na região serrana, onde mora. De acordo com William, os agentes não deram ordem de parada e já chegaram atirando.

“A Polícia Rodoviária Federal estava parada ali no momento que a gente passou. A gente passou e eles vieram atrás. Aí eu falei: ‘Bom, tudo bem, mas eles não sinalizaram para parar’. E aí, como eles estavam muito perto, eu dei seta e, neste momento, quando meu carro já estava quase parado, eles começaram a efetuar os disparos”, explicou William Silva, pai da Heloísa.

Ao ser baleada, Heloísa foi imediatamente levada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde passou por uma cirurgia. Segundo a unidade de saúde, a criança está internada no CTI e seu estado é grave.

Policiais afastados e fuzil apreendido

Em nota, a PRF informou que os três policiais envolvidos foram afastados de suas funções de forma preventiva, até que o caso seja apurado pela corregedoria da corporação. No informativo divulgado por volta das 10h desta sexta, a PRF não cita que o veículo que levava a família foi roubado.

Segundo a Polícia Civil, apenas um dos três policiais envolvidos fez disparos contra o carro. O fuzil calibre 556 utilizado por esse agente foi apreendido e encaminhado para a 48ª DP (Seropédica), que ficou responsável pela investigação.

Tiro acertou coluna e cabeça

A família explicou que o tiro acertou a coluna e a cabeça da criança. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, Heloisa chegou na unidade com baixo nível de consciência, foi sedada e entubada.

Após a realização de exames de imagem, ela passou por uma cirurgia de risco na madrugada desta sexta-feira (8). De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Duque de Caxias, às 7h, a criança está no CTI do hospital e seu estado é grave.

"Não tem previsão de alta. Ela está desacordada e vai ficar pelas próximas 48 horas", disse William, ressaltando que ele estava dentro da velocidade adequada para o Arco Metropolitano.

De acordo com o pai, ele passou pelo posto da PRF e não foi abordado em nenhum momento, mas percebeu que a viatura da polícia passou a segui-lo e ficou muito próximo ao seu carro.

Ainda segundo William, a reação dele foi sair o mais rápido possível do carro para os policiais saberem que era uma família que estava no veículo. "Eu coloquei a mão para o alto, saiu todo mundo, só a minha menorzinha que ficou dentro do carro. Aí foi a hora que eu entrei em choque, em desespero, e a gente veio para esse hospital", lamentou.