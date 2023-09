Agetransp e PM fazem parceria para aumentar a segurança nos serviços de transportes

Em reunião realizada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio, nessa quinta-feira (31), a Agetransp (Agência Reguladora dos Transportes Concedidos do Estado do Rio) fechou uma parceria com a Polícia Militar e com as concessionárias de transportes e rodovias reguladas para dar mais segurança aos usuários desses serviços. A proposta é que os sistemas de trens, barcas, metrô, a RJ-116 e a RJ-124 façam parte do programa 190 Integrado, da Polícia Militar. A previsão é que todas as imagens dos circuitos das mais de 500 câmeras destas concessões de serviços públicos sejam disponibilizadas para monitoramento.

O objetivo é melhorar as condições de segurança, principalmente nos sistemas de transportes de passageiros de alta capacidade. Além do acesso às imagens, será elaborado um mecanismo de aviso imediato, que dará maior agilidade ao atendimento de ocorrências criminais nas áreas de atuação de Supervia, Metrô Rio, CCR Barcas, Rota 116 e CCR Via Lagos.

- É muito importante que tenhamos reunido Agetransp, Polícia Militar e concessionárias para tratar de um assunto tão importante que é a segurança pública. Temos certeza que essa iniciativa, fruto de uma integração fundamental, trará resultados positivos para a população - disse o conselheiro-presidente da Agetransp, Adolpho Konder.

O secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, afirmou que a Polícia Militar tem buscado novas formas de aperfeiçoar a sua atuação e essa integração será importante para dar mais segurança aos sistemas de transporte.

- E a tecnologia tem sido uma grande aliada. Importante incorporar as imagens das câmeras das concessionárias de transportes ao sistema 190 Integrado e ao CICC. Já atuamos em parceria com outras empresas como Uber, 99, Ifood, entre outras, possibilitando ampliar o monitoramento. A proposta é oferecer cada vez mais segurança ao cidadão fluminense - disse o secretário.

A Câmara de Transportes e Rodovias (Catra) da Agetransp, que já é responsável pelo Centro de Monitoramento de Concessionárias (CMC), dentro do CICC, vai conduzir as tratativas necessárias para que as câmeras das concessionárias reguladas façam parte do programa 190 Integrado.

- Toda iniciativa que busque melhoria e integração é sempre muito bem-vinda. Parabéns à Agetransp e à Polícia Militar pela medida. A Supervia está à disposição para tudo que tenha o objetivo de melhorar a prestação do nosso serviço - comentou Gustavo Rocha, presidente da empresa que opera o serviço de trens do Rio de Janeiro. O superintendente da Rota 116 (Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco), Edyano Bittencourt, considerou bem-vinda a proposta. “Teremos o maior prazer em colaborar com a agência e com os órgãos de segurança. Nossas imagens já estão disponíveis para essa iniciativa”, ressaltou.

Participaram da reunião também os conselheiros Charlles Batista e Vicente Loureiro; o subsecretário de Estado de Comando e Controle, Rodrigo Laviola; o assessor especial do Governo do Estado, Fernando Hackme; os presidentes e representantes das concessionárias reguladas e equipe técnica de segurança e TI; o coordenador de monitoramento da ANTT/RJ (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Alexandre Vargas; Eduardo Guimarães, do Gabinete de Segurança Institucional do Estado, entre outros.