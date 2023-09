Ballet do Theatro Municipal do Rio ganha destaque internacional e vai para a Espanha no Festival ¡Hola Rio!

Primeiros bailarinos e solistas do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (BTM) estão arrumando as malas rumo à Espanha para uma apresentação especial no evento ‘Hola Rio’, em Madri. O espetáculo acontecerá na Casa de América (@casamerica), um dos mais importantes centros culturais do país ibérico, e terá duas apresentações: nos dias 8 (abertura) e 9 de setembro.

No programa, o BTM levará alguns dos grandes clássicos de repertório e a coreografia inédita Suíte Brasileira, de Henrique Talmah. É uma composição de seis coreografias que transitam pelos mais populares ritmos brasileiros como o samba, a bossa-nova, o forró e o chorinho. Um espetáculo alegre, colorido e cheio de “gingado”, características marcantes e peculiares do povo brasileiro.

“Para este evento de internacionalização da cultura fluminense em Madri, mantendo a tradição do nosso repertório clássico, apresentaremos trechos de obras consagradas mundialmente como: The Little Humpcked Horse, Swan Lake e Don Quixote (Marius Petipá), Scherazade (Michel Fokine) e também, uma suíte neoclássica com ritmos brasileiros conhecidos e executados internacionalmente como: a bossa-nova, o baião, o samba e o forró” – ressalta o Diretor Geral do espetáculo, Hélio Bejani.

O Festival "¡Hola Rio!" acontece entre os dias 8 de setembro e 7 de outubro e vai reunir mais de 30 obras. De forma coletiva, a riqueza cultural do Rio vai garantir uma programação composta por mostras de teatro, dança, música, cinema e exposições de artes visuais. O Festival é uma realização da Casa de América, do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC), correalização do programa 21 distritos e da Prefeitura de Madri, e tem apoio institucional da Embaixada do Brasil em Madri e produção executiva da Cinco Elementos Produções.

Carol Fernandes e Cícero Gomes ensaiando no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Foto: Daniel Ebendinger

Bailarinos:

Cláudia Mota – Primeira Bailarina BTM

Juliana Valadão – Primeira Bailarina BTM

Fernanda Martíny – Primeira Solista BTM

Carol Fernandes – Segunda Solista BTM

Cícero Gomes – Primeiro Bailarino BTM

Filipe Moreira – Primeiro Bailarino BTM

Edfranc Alves – Primeiro Solista BTM

Ficha técnica:

Presidente da Fundação Teatro Municipal do RJ – Clara Paulino

Diretor Artístico BTM – Hélio Bejani

Maître do BTM – Jorge Texeira

Coreógrafo convidado: Henrique Talmah

Ensaiadora: Monica Barbosa

Figurinos: Acervo BTM

Iluminação: Anderson Rato

Coordenação BTM – Marcella Gil

Assistentes – Alan Carvalho/ Leomir Franklin

A Companhia

A história do Corpo de Baile começa em 1927, quando a bailarina Maria Olenewa funda a primeira escola de dança do Brasil sediada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Inicialmente, Corpo de Baile e Escola de Dança se fundiram numa única estrutura na apresentação de espetáculos, até que em 1936, foi oficialmente criado o Corpo de Baile com a separação definitiva entre escola e companhia profissional. A partir de então, o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, vem cultivando ao longo de sua existência, a tradição na excelência do repertório clássico mundial, condição que o torna único dentro do cenário cultural do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.

Hélio Bejani

Graduado em Licenciatura em Dança e Engenharia de Produção. Iniciou a carreira artística como músico profissional, em Piracicaba, cidade onde nasceu. É diplomado pela Royal Academy of London. Ingressou para o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro onde atuou como Solista e Bailarino Principal em suas principais montagens Ganhou o Prêmio Tadeu Morozowicz de Melhor Bailarino Clássico no VIII Concurso de Ballet e Coreografia, realizado pelo CCBD. Dançou e coreografou para os mais renomados grupos e escolas do Rio de Janeiro, sendo premiado nos principais concursos e mostras de dança do Brasil. Trabalhou como Assistente de Direção e Ensaiador do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Coordenador do BTM e do Corpo Artístico da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi Diretor do BTM de 2009 a 2013. Em 2016, assumiu a direção da Escola Estadual de Dança Maria Olenewa do Theatro Municipal do RJ e em 2019 reassumiu a direção do BTM. No Carnaval, como coreógrafo de Comissão de Frente, conquistou 3 Estandartes de Ouro, prêmio do Jornal O Globo.

Jorge Texeira

Maître de ballet, coreógrafo, diretor e produtor artístico. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, formado em Educação Artística pela Faculdade de Formação Profissional Integrada e em Música pela Escola de Música Villa-Lobos. À frente da Cia Brasileira de Ballet desde 2001, produziu, dirigiu, e assinou diversas montagens completas, de ballet clássico de repertório. Suas montagens já passaram por nove estados do país e mais de 40 cidades brasileiras, também brilharam em palcos internacionais. Dirigiu e assinou a montagem completa do ballet "Don Quixote", numa co-produção ao Cuban Classical Ballet of Miami. Atuou como professor convidado em diversas companhias internacionais como Cuban Classical Ballet of Miami e no Ballet Nacional Dell Sódre em Montevideo. Em reconhecimento ao seu trabalho, recebeu a diversos Prêmios e Moções dos órgãos de Cultura do Rio de Janeiro. A convite do Diretor Hélio Bejani, desde 2018, tem atuado como Diretor Artístico e remontador da Cia BEMO, companhia jovem da Escola Estadual de Danças Maria Olenewa e como Maître do Ballet do Theatro Municipal do RJ, onde assinou nos últimos anos as remontagens dos ballets: “O Lagos dos Cisnes”, “Giselle”, “Don Quixote”, “Bodas de Aurora”, “O Quebra Nozes”, “O Corsário” e “Noite de Walpurgis”. Desde 2007 assina como coreógrafo de Comissão de Frente do Carnaval do Rio de Janeiro, atualmente para a “Beija Flor de Nilópolis”.

Os bailarinos

Claudia Mota

Primeira Bailarina do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, interpretou todos os primeiros papéis do repertório clássico e contemporâneo da companhia. Fornada pela Escola oficial do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.Diplomada pelo grande maître cubano Fernando Alonso, em Excelência da Técnica Cubana, recebendo um contrato para sua Companhia, o Ballet de Camagüey, Cuba. Prêmio de Melhor Bailarina da América Latina, eleita pelo Conselho Latino-americano de Dança. Diplomada Embaixadora da Cidade do Rio de Janeiro. Representa o Brasil em Galas Internacionais. Ministra masterclasses e workshops por todo o Brasil e em países como Argentina Portugal, Uruguai. Bailarina Exclusiva da marca Só Dança. Fundadora e Diretora da primeira agência de bailarinos brasileiros no Brasil, a CM Talents. Hoje, Claudia Mota é uma das maiores representantes da dança no seu país e na América Latina, com sucesso de público, crítica e mídia, além de campanhas publicitárias.

Carolina Fernandes

Ingressou na EEDMO em 2003, no segundo médio. Em 2005, quando cursava o 1º técnico, começou a estagiar com o Corpo de Baile do TMRJ na temporada de “A Bela Adormecida”. Formando-se em 2007, passou a ser bailarina contratada da companhia até 2013, ano em que ingressou oficialmente no Corpo de Baile do Theatro. Dançou alguns papeis de destaque como: “Mirlitons” e ”Boneca N°3” no ballet O Quebra Nozes.

Juliana Valadão

Primeira Bailarina BTM RJ. Formada pela Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, em 2008 ingressou no BTM desde então dançando todas as temporadas e destacando-se em obras de grandes nomes como Yelena Pankova, Roland Petit, Uwe Scholz, Sir Peter Wright, Richard Cragun, Márcia Haydée e Dalal Achcar. Sua nomeação como Primeira Bailarina se deu em cena aberta, após sua apresentação como Odete/ Odile, em O Lago dos Cisnes. É convidada em festivais e galas, como a Gala das Estrelas Internacionais, na República Dominicana. Bailarina exclusiva CM Talents.

Fernanda Martíny

Primeira Solista BTM RJ. Natural de Feliz, RS, iniciou seus estudos em ballet clássico em sua cidade natal no Ballet Candice Assmann. Posteriormente foi aluna da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, tendo como mestra Galina Kravchenko. Sua primeira experiência profissional teve lugar na Argentina, no Ballet de la Provincia de Salta, onde dançou solos e papéis principais. Em 2016 ingressa por concurso público ao renomado corpo de baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e por seu desempenho nos principais solos do repertório da companhia é promovida a Primeira Solista por Ana Botafogo e Cecília Kerche. Seu repertório conta com obras de Yelena Pankova, Vladimir Vassiliev, Henrique Martinez, Dalal Achcar, Uwe Scholz, Edward Liang, Oscar Araiz, Mauricio Wainrot, entre outros.

Cícero Gomes

Primeiro Bailarino BTM RJ. Natural do Rio de Janeiro é formado na Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, tendo estudado também na Escola de Dança da Opera de Vienna (Áustria) e na Elmhust School for Dance (Inglaterra). Foi bailarino da Cia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro por cinco anos até ingressar no Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro em 2007, já como solista. Em 2008 estreou seu primeiro protagonista. Trabalhou com célebres maîtres e coreógrafos mundiais. Em seu repertório estão obras consagradas de John Cranko, Roland Petit, Fokine, Nijinsky, Uwe Scholz, Márcia Haydee, Enrique Martinez e Vicente Nebrada, além de todo repertório clássico. Atua como bailarino convidado por todo território nacional e internacional, sempre com sucesso absoluto de crítica e público. Cícero também foi nomeado Embaixador do Rio de Janeiro.

Filipe Moreira

Primeiro Bailarino BTM RJ. Paulistano, Filipe iniciou seus estudos de ballet clássico no Núcleo de Dança Nice Leite e Ilara Lopes, trabalhando também com Ismael Guiser e Tony Sá. Em 2003 ingressou no Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, destacando-se desde então como solista e dançando todo o repertório da companhia. Foi reconhecido pela crítica e pelo público como um dos maiores talentos dos últimos tempos, dado a sua virilidade, excelência técnica, física e interpretativa. No BTM, desempenhou com sucesso os primeiros papéis nos ballets: O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida, O Quebra-Nozes, Raymonda, Coppélia, Giselle, Floresta Amazônica de Dalal Achcar, Onegin e Romeu e Julieta de John Cranko, Carmen de Roland Petit e La Bayadère de Luis Ortigoza. Em 2010 integrou como solista a São Paulo Companhia de Dança. Filipe é convidado para representar o Ballet do Theatro Municipal e o Brasil em várias galas e festivais internacionais. Recentemente apresentou-se na Gala Internacional de Miami.

Edifranc Alves

Primeiro Solista do Ballet do Theatro Municipal do RJ. Natural da Bahia, possui Curso Superior em Dança pela Universidade Federal da Bahia e UniverCidade do Rio de Janeiro. Mais tarde aperfeiçoou seus estudos com o mestre Carlos Moraes, em Salvador. Cursou a Oficina de Teatro da Fundação Cultural da Bahia. Integrou as Companhias de Dança Moderna e Contemporânea de Roque Anthonio e Jorge Silva, e também a Companhia do Teatro Vila Velha, em Salvador. Integrou o Ballet do Teatro Castro Alves por 2 anos. Logo após integrou o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde vem se apresentando em todas as temporadas desta Cia, incluindo obras de Balanchine, Frederik Ashton, Uwe Scholz e Roland Petit, trabalhando com grandes nomes da dança.

Programa:

Suíte Brasileira

- Bainaná

Compositor: Barbatuques

Dança: Carolina Fernandes

- Insensatez

Compositor: Tom Jobim

Dança: Juliana Valadão e Filipe Moreira

- Asa Branca

Compositor: Luiz Gonzaga /Vitor Araújo

Dança: Fernanda Martiny, Cícero Gomes e Filipe Moreira

- Meditação

Compositor: Tom Jobim

Dança: Cláudia Mota e Edifranc Alves

- Garota de Ipanema

Compositor: Tom Jobim

Dança: Carolina Fernandes e Cícero Gomes

- Aquarela do Brasil

Compositor: Ary Barroso

Dança – TODOS

SERVIÇO:

Festival ¡Hola Rio! - 8 de setembro a 7 de outubro

Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Dias 8 e 9 de setembro - participação BTM

Endereço: Plaza Cibeles, s/n - Madri, Espanha

O Festival é uma realização da Casa de América, do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC), correalização do programa 21 distritos e da Prefeitura de Madri, e tem apoio institucional da Embaixada do Brasil em Madri e produção executiva da Cinco Elementos Produções.

(com Assessoria de Imprensa)