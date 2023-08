Rio sediará principal evento de inovação em energia do mundo, em 2024

O Rio de Janeiro vai sediar o 'Energy Summit', principal evento de inovação e empreendedorismo em energia do mundo, em junho de 2024. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (30), pelo governador Cláudio Castro, em Boston, nos Estados Unidos.

Realizado em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o 'Energy Summit' deve reunir, no Porto Maravilha, mais de 10 mil especialistas de diversos países para discutir os próximos passos da transição energética.

O evento é uma iniciativa estratégica do MIT REAP (Programa de Aceleração de Empreendedorismo Regional) e vai receber, durante três dias, autoridades, líderes globais e os principais profissionais do setor energético. A ação envolve comunidades em todo o mundo para fortalecer ecossistemas empreendedores por meio de uma metodologia única e inovadora.

“O objetivo é transformar o Rio de Janeiro em um "Vale do Silício", focado em energia e sustentabilidade. O Rio é uma das principais cidades quando se fala em energia. Algumas das maiores empresas estão no estado. E a nossa missão é incentivar a adoção de boas práticas em tecnologia, lideradas pelo mais prestigiado centro acadêmico e de negócios do mundo”, afirmou Hudson Mendonça, líder no Brasil do MIT REAP.

Projetos pioneiros desenvolvidos no Rio

De acordo com o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, o Estado do Rio irá desenvolver um projeto pioneiro na área. A ideia é testar a viabilidade da implantação de eólicas offshore para a produção de energia, a partir do vento do alto-mar. O Rio de Janeiro também aposta na energia solar e ocupa o ranking nacional de estados produtores do setor.

“Já elaboramos mapas sobre o potencial de geração de energia limpa para atração e implantação de projetos renováveis: são 12 plantas de produção. Temos grandes programas estruturantes no interior, importantes no processo de reindustrialização, que passam pelo gás natural. A energia renovável é o presente e o futuro do Rio, garantindo a melhoria da qualidade do ar, o fomento do ambiente de negócios e a geração de empregos” disse Hugo Leal.