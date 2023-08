Pedágio da Ponte Rio-Niterói ficará mais caro a partir de quinta-feira

O pedágio da Ponte Rio-Niterói sofrerá um reajuste anual de 3,33% e, a partir de meia-noite de quinta-feira (24), ficará mais caro, conforme informou a Ecoponte, concessionária que administra a via.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, no Diário da União desta terça-feira (22), a Deliberação nº 265/2023, que aprova o reajuste da Tarifa Básica de Pedágio (TPB) para o trecho concedido da rodovia BR-101, no trecho acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói)

A ANTT esclareceu que o reajuste teve como base o Índice de Reajustamento Tarifário (IRT), correspondente à variação do IPCA no período. Além disso, foi considerada a aplicação do Fator D (inexecuções contratuais) e a aplicação do Fator C (reequilíbrio de receitas) positivo de R$ 0,21417.



Novos valores:

2 eixos

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas R$3,10

Automóvel, caminhonete e furgão - R$ 6,20

Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão - R$12,40

3 eixos

Automóvel e caminhonete com semi-reboque - R$9,30

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus - R$ 18,60

4 eixos

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque - R$ 12,40

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque (rodagem dupla) - R$ 24,80

5 eixos

Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque - R$31,00

6 eixos