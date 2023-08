Preta Gil vai receber o Prêmio Dandara, de valor da mulher negra, na Alerj

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quarta-feira (9), o Projeto de Resolução 28/23, da deputada Dani Balbi (PCdoB), que concede o Prêmio Dandara para a cantora Preta Gil. O texto será promulgado pela presidência da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e publicado no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

"Uma mulher negra, que foi vítima de racismo e de todas as formas de opressão. E no debate público ela tem enfrentado com altivez todas as formas de misoginia, machismo e tentativas de silenciamento que as mulheres sofrem. No campo da cultura, ela tem se destacado por ser uma das vozes mais contundentes em defesa da popularização e do enegrecimento da cultura", comentou Balbi em plenário.

Criado pela Resolução 137/15, o Prêmio Dandara é destinado a personalidades que contribuem para a valorização da mulher negra afrodescendente, latino-americana e caribenha no estado.