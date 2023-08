Na Alerj: Auditores fiscais debaterão os impactos da Reforma Tributária

“Reforma Tributária – Desafios e Perspectivas” é o tema do seminário que vai debater as mudanças sobre a tributação do consumo, ora em discussão no Congresso Nacional. O encontro – iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Rio de Janeiro (Sinfrerj), com apoio da Assembleia Legislativa do estado, onde os debates acontecerão – vai analisar, por diferentes olhares de especialistas, a Proposta de Emenda Constitucional 45/2019, que será decisiva no dia a dia dos brasileiros ao impactar o preço final das mercadorias e serviços consumidos por todos nós.



O objetivo do seminário, que acontece segunda-feira (07/08), das 13 às 18 horas, é fazer uma análise das propostas, com enfoque nos possíveis impactos para estados e municípios. Estarão nas mesas dos três painéis temáticos (“Reforma e Retomada Econômica”; “Reforma e Pacto Federativo”; e “Neutralidade, Equidade e Justiça Social”) ex-secretários estaduais, parlamentares federais e do estado, professores especialistas na matéria e auditores fiscais da Secretaria de Fazenda.