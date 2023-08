GOL amplia oferta de voos no RIOgaleão a partir de outubro

A GOL Linhas Aéreas prepara uma ampliação das ofertas de destinos no aeroporto RIOgaleão (GIG) a partir de 1º de outubro. A estimativa da companhia é aumentar o número de voos em 70%, atingindo mais de 40 decolagens em dias de pico. A decisão ocorre um mês e meio após o Governo Lula aceitar a proposta do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do governador do Estado, Cláudio Castro (PL), de limitar os voos do aeroporto Santos Dumont para favorecer o Galeão.

Com a decisão, a partir do ano que vem só haverá voos do aeroporto da região central do Rio para Congonhas, em São Paulo, e Brasília. Todos os outros destinos nacionais sairão do Galeão. As cidades de Campinas (VCP), Caxias do Sul (CXJ), Curitiba (CWB), Florianópolis (FLN) e Porto Alegre (POA) passam a se conectar com o Rio de Janeiro por meio do Aeroporto Internacional Tom Jobim, a partir de 1º de outubro. Na mesma data, o Galeão passará a oferecer mais voos para cidades do Norte e do Nordeste brasileiros.

Já a partir de 29 do mesmo mês, a cidade catarinense de Navegantes (NVT) também contará com operações de pousos e decolagens a partir do RIOgaleão.



A GOL seguirá com voos diretos a partir de GIG para Aracaju (AJU), Belém (BEL), Brasília (BSB), Fortaleza (FOR), Foz do Iguaçu (IGU), João Pessoa (JPA), Maceió (MCZ), Manaus (MAO), Natal (NAT), Recife (REC), Salvador (SSA) e São Paulo (CGH e GRU). Para viagens internacionais, estão mantidos os voos para Buenos Aires (AEP e EZE) e Córdoba (COR), na Argentina.

Trecho Rio-SP

A Gol também vai contemplar o trecho Rio-SP no Galeão. Serão três entre RIOgaleão e Congonhas e outros cinco entre Galeão e Guarulhos (GRU). Significa que a oferta no Santos Dumont ainda é 78% maior: lá, são 24 voos da Companhia na ponte aérea para Congonhas e outras cinco para Guarulhos.

O Santos Dumont terá a partir de outubro até 49 pousos e decolagens da GOL em dias de pico, o maior número entre as companhias aéreas brasileiras. O aeroporto ainda terá frequências para Belo Horizonte/Confins (CNF), Brasília (BSB), Guarulhos (GRU), Goiânia (GYN), Salvador (SSA), São Paulo/Congonhas (CGH) e Vitória (VIX).

Latam

A Latam e Azul, por sua vez, também informaram à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que reduzirão suas ofertas no SDU, a partir de outubro, entretanto, em proporções menores do que as exigidas. A Latam pretende reduzir a oferta em 26,2% enquanto a Azul planeja uma redução em torno de 22%.

Apesar das restrições no SDU, a Latam já tinha planos de expandir sua oferta no GIG. A companhia iniciará as vendas de voos diários para a rota Galeão-Porto Seguro e de voos semanais para a rota sazonal Galeão-Caxias do Sul ainda neste ano. E em novembro, a oferta de voos para Brasília será ampliada, passando de 7 para 11 voos semanais.