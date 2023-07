Rio de Janeiro gerou mais de 74 mil empregos formais no primeiro semestre de 2023

A economia fluminense gerou, no primeiro semestre deste ano, 74.387 novos postos de trabalho com carteira assinada. Resultado mantém a tendência de alta, indicada nos últimos cinco meses, e mantém o Rio de Janeiro entre os três estados que mais têm gerado empregos formais em 2023. Somente em junho, foram 13.490 novos vínculos empregatícios, o correspondente a um aumento de 11,3% se comparado ao mês de maio (12.120). Esses números são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quinta-feira (27), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, apontou que a maioria das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro apresentou saldos positivos no mês de junho, com destaque para a Metropolitana, o Norte Fluminense e as Baixadas Litorâneas. Os municípios que mais se destacaram na criação de vagas de trabalho foram o Rio de Janeiro, com 6.012; Campos dos Goytacazes, com 911; e Niterói, que registrou 651 novos empregos.

No primeiro semestre do ano, o município do Rio de Janeiro também teve melhor saldo, com 25.960 novos postos de trabalho, seguido por Magé (7.575), Macaé (4.860), Campos dos Goytacazes ( 4.166) e São João de Meriti, que gerou 2.869 oportunidades.

- Temos organizado reuniões com prefeitos e secretários do interior para ouvir as demandas e fechar parcerias, visando o fortalecimento da economia local, com o consequente aumento das oportunidades de emprego e geração de renda - diz a secretária de Trabalho e Renda do estado, Kelly Mattos.

Ainda de acordo com o Observatório do Trabalho, todos os setores de atividade econômica apresentaram saldo positivo de vagas em junho, com destaque para os de Serviços (66,9% ), Comércio ( 12,7 %), Construção (12,4%), Indústria (5,4%) e Agropecuária ( 2,5%).

Outro indicador positivo constatado pelo Novo Caged foi o aumento no número de mulheres contratadas para as vagas formais (16,3%) em relação ao mês anterior. No indicador por faixa etária e escolaridade, os jovens de 18 a 24 anos e os com Ensino Médio completo são os preferidos para a contratação fluminense com 63,2% e 83%, respectivamente. (com Ascom/ERJ)