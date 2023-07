Rio de Janeiro, cidade de 'encantos mil', é o 7º melhor destino turístico do mundo, diz jornal britânico

O Rio de Janeiro não é chamado de cidade maravilhosa à toa. Segundo levantamento do jornal britânico The Telegraph, a capital fluminense está entre os 10 melhores destinos turísticos do mundo. A publicação colocou a capital fluminense na sétima colocação do ranking, atrás de concorrentes tão charmosos quanto, como Vancouver, no Canadá, Sevilla, na Espanha, Veneza, na Itália, e a campeã Cidade do Cabo, na África do Sul.

Destacaram-se pontos conhecidos internacionalmente, como o Cristo Redentor, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e o Pão de Açúcar.

Em 2013 e 2014, o Rio ficou na oitava colocação nesse mesmo levantamento. Ao longo dos anos, as posições foram caindo: 21º, em 2017, e 31º em 2019. The Telegraph reconheceu a cidade como "festeira".

"É o ponto mais festejado do Brasil no mapa. É uma cidade festeira, sempre dançando aos pés do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor", detalha o Telegraph.

Todo ano, a publicação promove o Telegraph Travel Awards, que premia cidades, hotéis, companhias aéreas, cruzeiros, entre outros. Cerca de 30 mil leitores do jornal participaram da votação. No ranking de países, a África do Sul aparece na primeira colocação, seguida de Nova Zelândia e Maldivas.

A lista completa: