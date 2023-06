Turismo carioca aquecido para o feriado de Corpus Christi

O mês que celebra o Orgulho LGBTQIAPN+ e comemora festas juninas se inicia com o feriado prolongado de Corpus Christi, convidando turistas de várias partes do Brasil à Cidade Maravilhosa. A data é motivo de grande expectativa e otimismo para o trade carioca, por atrair um grande número de visitantes, impulsionando o setor e movimentando a economia local.

Uma pesquisa do Visit Rio (Rio Convention Bureau) junto a seus associados prevê aumento da circulação de pessoas nos equipamentos turísticos e ocupação de até 80% dos hotéis durante o feriadão. A Rodoviária do Rio aguarda uma movimentação 10% maior que o Corpus Christi de 2022, sendo quarta-feira o dia previsto para maior circulação, quando 19,5 mil pessoas desembarcarão no terminal rodoviário carioca.

O Grupo Cataratas, responsável pela operação de alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado, informou que os três parques já receberam mais de 1,2 milhões de visitantes nos cinco primeiros meses do ano, um número que expressa o aquecimento do mercado turístico da região. De acordo com Regis Rodrigues, gerente do grupo, a expectativa permanece positiva para junho, com um crescimento acima de 20% sobre o ano anterior, otimizado pelo feriado de Corpus Christi e impulsionado, principalmente, pelo turismo doméstico e carioca.

O Jeep Tour, que oferece 24 opções de roteiros pela cidade, já atingiu a capacidade máxima de sua frota, composta por 35 carros, para sexta-feira de manhã. Os demais dias seguem com alta procura. "Para sábado e domingo, a procura está na casa dos 60%. É um número expressivo e, com certeza, o maior dos últimos feriados deste ano", conta Tomas Monnerat, sócio da empresa.

Para reforçar o convite de visita à cidade durante o feriado, o Visit Rio realiza, junto com a Câmara LGBT, a terceira edição do "Circuito Rio de Cores", que reúne 50 estabelecimentos que, ao longo do mês, oferecerão benefícios especiais, como drinks temáticos, descontos em diárias, produtos e serviços. "Feriados, no geral, são datas que as pessoas aproveitam para sair da rotina e viajar e o de Corpus Christi acontece no contexto do mês do Orgulho LGBTQIAPN+, quando promovemos o Circuito Rio de Cores. A ação está recheada de ofertas exclusivas para pessoas que desejam aproveitar esses dias de folga na cidade", afirma Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio.



O projeto foi criado para celebrar o mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e fomentar um ambiente ainda mais inclusivo e receptivo na cidade. Além das ofertas exclusivas, a campanha vai iluminar ontos importantes do Rio.