Reforma Tributária em debate na Firjan

Auditores fiscais do Estado marcaram presença no debate de segunda-feira (22), na Federação das Indústrias (Firjan-RJ), sobre os rumos da Reforma Tributária.



O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do RJ, Alexandre Mello, apresentou a posição do fisco estadual quanto às mudanças pretendidas na tributação do consumo. Apontou a necessidade de convergir para um modelo de Imposto de valor agregado que seja uma evolução do sistema dual aplicado pelo Canadá, de forma a englobar os municípios.



O auditor defendeu a autonomia do fisco nas três instâncias da federação e a garantia da divisão de receitas entre União, estados, DF e prefeituras. Para ele, a efetividade da reforma dependerá da alteração na tributação das rendas e do patrimônio, para ajustar a carga tributária brasileira à dos países que compõem a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Também participaram da mesa o deputado federal Chiquinho Brazão (presidente da Subcomissão de Reforma Tributária), Marcelo Kaiuca (vice-presidente da Firjan), Luiz Carlos Hauly (ex-deputado federal e participante de projetos anteriores de reforma tributária), Alberto Macedo (do movimento Simplifica Já) e Thompson Lemos, representando a Secretaria de Estado de Fazenda.