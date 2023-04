Alerj discute o aumento da fome no Rio em audiência Pública

A Comissão de Segurança Alimentar, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), vai realizar, nesta segunda-feira (24), audiência pública com o tema "A retomada do combate à fome: Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional no Estado do Rio de Janeiro e o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável". A reunião acontecerá às 14h, no auditório da Escola do Legislativo (Elerj), que fica no 2º andar do Edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo Fluminense, na Rua da Ajuda, nº 05, no Centro do Rio de Janeiro. O debate será transmitido, ao vivo, pelo Youtube Alerj Digital.

Presidente da Comissão, a deputada Marina do MST (PT) destacou que a audiência acontece em um momento oportuno para o estado. “Será a primeira audiência pública da nossa comissão, fundamental para debatermos políticas públicas para aquele que hoje é o principal problema do país: a fome. Temos 33 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Destes, três milhões no Estado do Rio. E não vamos resolver este problema sem políticas públicas eficazes. Como diria o grande e saudoso Betinho, ‘quem tem fome, tem pressa’. E hoje o Brasil tem pressa”, explicou a parlamentar.

Participam da audiência Luiza Trabuco, da Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, do governo Federal; Dra. Andréa Sepúlveda Brito, integrante do Grupo de Trabalho da Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre Segurança Alimentar e Nutricional; e Renata Machado, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Foram convidados, ainda, representantes do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da Câmara Intersecretarias de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado do Rio de Janeiro; da Casa Civil do Governo do Estado; da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; e de integrantes de movimentos sociais de combate à fome e de agricultura, do campo e da cidade.