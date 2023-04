Mais de 100 mil veículos devem passar pela Ponte Rio-Niterói nesta quinta

O trânsito no Rio de Janeiro tende a ficar ainda mais conturbado neste fim de semana. Conforme estimativa da Ecoponte, responsável pela administração da Ponte Rio-Niterói, mais de 664 mil de veículos devem trafegar pela rodovia entre esta quinta (20) e domingo (23), nos dois sentidos, devido ao feriado de Tiradentes na sexta-feira. É como se fossem 167 mil veículos por dia.

O maior fluxo está previsto para o sentido Niterói e Região dos Lagos, quando cerca de 80 mil veículos devem seguir para estas cidades somente nesta quinta-feira. Na volta do feriado, em direção ao Rio, mais de 143 mil veículos são esperados na rodovia entre domingo e segunda-feira.

Com o esperado engarrafamento na ponte, as vias de acesso também devem ficar congestionadas. Entre elas a Avenida Brasil, as Linhas Vermelha e Amarela, a Avenida Rodrigues Alves, a Rua Professor Pereira Reis, o Elevado 31 de Março, o Túnel Santa Bárbara, a Avenida Presidente Vargas, o Elevado do Gasômetro e a Avenida Francisco Bicalho.

Já em Niterói, a cidade tradicionalmente para nas avenidas Roberto Silveira e Marques do Paraná, em Icaraí, além da Alameda São Boaventura. Além da própria população niteroiense, existe um engarrafamento intenso dos moradores de cidades vizinhas, como Maricá, São Gonçalo e Itaboraí, que já passam rotineiramente pelo município em função da ponte.

Em nota, a Ecoponte informou que, durante todo o período, vai disponibilizar equipes de socorro médico e mecânico para garantir ainda mais rapidez nos atendimentos e liberação das pistas, além de ajudar na fluidez do tráfego e segurança dos motoristas. As equipes da concessionária estarão baseadas em pontos estratégicos da rodovia com viaturas de inspeção, motos, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate.