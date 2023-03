Vassouras, a nova Cidade Imperial

"Parabéns ao presidente da Câmara, José Maria Caputi, e ao prefeito Severino. Esse título para Vassouras é o reconhecimento de sua importância histórica"

Príncipe Francisco de Orleans e Bragança, bisneto da Princesa Isabel.

Por unanimidade, a Câmara de Vereadores de Vassouras (RJ) votou e oficializou que a cidade, por sua importância histórica durante o regime monárquico brasileiro, se declara, assim como Petrópolis, a nova Cidade Imperial do Brasil.

A ligação e a importância de Vassouras para a historia brasileira não se restringe somente às dezenas de barões que, com suas grandes fazendas, tornaram a cidade maior produtora de café do mundo. Foi também Vassouras que o herdeiro do trono brasileiro, o neto da Princesa Isabel, D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, escolheu para viver e educar seus filhos que, até hoje, mantêm a residência oficial da família.

Importantes prédios históricos de Vassouras estão passando por profundas intervenções de restauração. Somados às fazendas dos barões do café, muitas delas transformadas em hotéis, credenciam a cidade a receber turistas do Brasil e do mundo.

A obra mais importante, em fase final de restauro, é o MUSEU DE VASSOURAS, idealizado pelo empresário Ronaldo César Coelho. O museu ocupa a antiga Santa Casa Misericórdia, datada de 1835, e contará a história da cidade e do Vale do Café.

Vassouras ganha também ainda neste semestre, em parceria com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, a CIDADE DO CINEMA DE VASSOURAS, primeiro complexo com 10 mil metros de estúdios para gravação de filmes e novelas.