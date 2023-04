Auditores fazem desagravo por desmonte na Receita Estadual

Na última sexta-feira (10), um grupo de mais de 60 servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em sua maioria auditores fiscais, participaram de um jantar em um restaurante no Centro do Rio, em desagravo à Superintendência de Tributação.

Eles denunciam que o setor – responsável por tratar dos aspectos relativos à legalidade dos atos da Receita – tem sido alvo de um verdadeiro desmonte pela gestão do secretário Leonardo Lobo, com a extinção de parte da sua estrutura e afastamento dos técnicos mais experientes.

Representantes dos Sindicatos dos Auditores e dos Fazendários prestigiaram o encontro.