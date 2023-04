COMISSÃO DA ALERJ COBRA CUMPRIMENTO DA LEI ANTIRRACISMO EM NITERÓI

A Comissão do Cumpra-se!, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), estará em Niterói nesse sábado (11), a partir das 10h, para cobrar dos lojistas locais o cumprimento da Lei 8.515/2019, que combate o racismo e a intolerância religiosa. Com faixas, cartazes e show especial do grupo Olodum Mirim, o ato vai chamar a atenção para quatro casos recentes de racismo infantil ocorridos na cidade. Três desses episódios ocorreram dentro de estabelecimentos comerciais. O ponto de encontro será no Terminal Rodoviário, localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, s/n, no Centro.

“Nosso objetivo é antes de tudo educacional, para fazer com que a lei de minha autoria – que pune com multas e até interdição os estabelecimentos que cometam crimes de intolerância religiosa e racismo – seja cumprida. Vamos dialogar e conversar com lojistas e clientes para que a lei seja mais conhecida e respeitada”, disse o deputado Carlos Minc (PSB), presidente da Comissão.

O evento tem o apoio da Câmara de Diretores Lojistas (CDL), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Niterói, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho de Igualdade Racial.