Agora é lei: Programa incentiva literatura de cordel nas escolas

O Estado do Rio deverá implementar o Programa de Fomento à Literatura de Cordel nas escolas. É o que prevê a Lei 9.958/22, dos deputados Marcelo Dino (União) e André Ceciliano (PT), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada em Diário Oficial Extra do Executivo de sexta-feira (6).

O programa poderá ser adotado nas escolas públicas e privadas com objetivo de contribuir para o conhecimento da cultura popular brasileira, valorizar e promover a literatura popular em versos e conscientizar sobre a importância da cultura regional, promovendo uma educação que respeite a diversidade.

"É importante preservarmos e promovermos a Literatura de Cordel, que já foi muito estigmatizada, devido ao linguajar despreocupado e regionalizado. Hoje ela é bem respeitada, tendo, inclusive, uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel, sediada no Rio de Janeiro. Entendemos que o Estado do Rio de Janeiro tem as raízes de sua cultura muito influenciada e relacionada à imigração nordestina, sendo a literatura de cordel importante para valorização desta cultura”, argumentaram os autores na justificativa do projeto.