Dez municípios do Rio ainda utilizam lixões como destino final de resíduos

Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, dez ainda enviam seus resíduos a lixões, também chamados de vazadouros, que representam riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Juntas, as cidades de Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaperuna, Natividade e Porciúncula, no Noroeste Fluminense, além de Cordeiro, Resende, Teresópolis e São Fidelis, encaminham mais de 470 toneladas de lixo diariamente a vazadouros.



Os dados fazem parte de um mapeamento inédito feito por pesquisadores do Mestrado Profissional em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida (UVA), que mostra o diagnóstico da disposição final de resíduos sólidos urbanos no estado do Rio. O grupo compilou dados de processos de licenciamento ambiental e fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O estudo deve ser apresentado no próximo congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), em maio.



A pesquisa apontou que 76 municípios fluminenses enviam seus resíduos para 19 aterros sanitários licenciados no próprio estado, dos quais dez são operados por empresas privadas, dois por consórcios e quatro por prefeituras. Ao todo, essas cidades geram e destinam a esses locais aproximadamente 18 mil toneladas por dia, o que representa cerca de 97% do total de resíduos gerados no estado.



Dentre os municípios restantes, seis (Carmo, Duas Barras, Santo Antônio de Pádua, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Varre-Sai) encaminham cerca de 100 toneladas diariamente para operadores de aterros em Minas Gerais.



A meta prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares), publicado em 2022, é acabar com lixões no Brasil até 2024. Apesar de passar a sensação de que o problema está sendo equacionado no estado do Rio, o levantamento acende um alerta, explica Carlos Eduardo Canejo, professor do Mestrado Profissional em Ciências do Meio Ambiente da UVA e um dos idealizadores da pesquisa.



“Aterros sem o devido acompanhamento do órgão ambiental podem virar lixões num piscar de olhos, ainda mais com a pulverização de áreas de destino final”, ressalta Canejo. “Além disso, a decisão de seis cidades em enviar seus resíduos para Minas Gerais mostra a ineficácia de prefeituras e do governo para encontrar soluções para o efetivo tratamento de resíduos no Rio. Ficou mais barato enviar para fora do que tratar localmente. Fora o caso do aterro de São Fidelis, criado em 2013, mas inoperante desde então”, completa.



Para ajudar no planejamento e gestão de aterros controlados, o pesquisador da UVA desenvolveu o Índice de Sustentabilidade Operacional de Aterros Sanitários (Isoas). Composto por cem indicadores, o Isoas analisa características operacionais, sociais e econômicas dos aterros. A expectativa é transpor a solução para um aplicativo, que poderá ser usado por órgãos públicos e operadores privados.