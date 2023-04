Governo desiste de patrocinar feira agro após 'desconvite' a ministro de Lula por causa de Bolsonaro

O Banco do Brasil decidiu retirar todos os patrocínios da feira Agrishow, maior evento de agronegócios do país, após a organização 'desconvidar' o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), para dar prioridade à presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A feira está prevista para ocorrer na próxima semana, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O recuo no convite a Fávaro aconteceu após Bolsonaro confirmar participação na abertura da feira. Havia expectativa de que o ministro anunciasse a ampliação das linhas de crédito para o setor durante a cerimônia. A afirmação foi feita pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, nessa sexta-feira (28).

Com o anúncio da presença do ex-capitão, a organização da Agrishow procurou Fávaro para sugerir que ele participasse do evento na terça-feira (2). O argumento, segundo interlocutores, foi que a presença de ambos na mesma data poderia “acirrar os ânimos dos apoiadores”.

A mudança repentina não agradou o ministro, que viu uma tentativa de constrangê-lo politicamente. Para Fávaro, tratou-se de um movimento coordenado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de longa data do capitão. "Eles [organizadores da Agrishow] não desceram do palanque", avaliou.

Já o presidente Lula se irritou com Tarcísio ao saber do desconvite, ao ser informado por Fávaro, pois foi Tarcísio quem convidou Bolsonaro. Assessores de Tarcísio confirmam que Lula ligou para o governador.

Diante da falta de acordo, nenhum representante do presidente Lula estará na feira. Além dele, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) havia confirmado a presença na Agrishow. A presidente do BB, Tarciana Medeiros, que participaria de uma palestra, também não vai mais. Mas os stands do banco no evento estão mantidos.

O Banco do Brasil informou, em nota, que os stands de atendimento ao cliente e realização de negócios estão mantidos na feira. Destacou, ainda, que tomará medidas cabíveis caso identifique “qualquer desvio das finalidades negociais previstas” durante o evento.