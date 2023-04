Lula diz que faltam pequenos ajustes' para acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou neste sábado (22) a defender a aprovação definitiva do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Em pronunciamento em Lisboa ao lado do premiê de Portugal, António Costa, o petista destacou que ainda faltam "pequenos ajustes", mas garantiu que o tratado será concluído.

O presidente @LulaOficial e delegação brasileira participaram da XIII Cimeira Luso-Brasileira em Lisboa, em conjunto com António Costa, primeiro ministro português,e delegação lusitana. A última cimeira havia sido realizada em 2016. Foram assinados 13 acordos.



???? Audiovisual/PR pic.twitter.com/GqpSZQqkkx — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) April 23, 2023

"No que depender de mim, a gente vai fazer o acordo União Europeia e Mercosul", disse Lula, que também pediu a conclusão de uma "discussão mais séria" para um pacto entre UE e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

"Se depender de mim, a gente vai rearticular a unidade da América do Sul, porque a gente quer provar que juntos nós somos um grande bloco econômico e juntos temos muito mais chances de negociar em igualdade de condições com a União Europeia", ressaltou. (com Ansa)