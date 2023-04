Pesquisa aponta Tarcísio como favorito para substituir Bolsonaro caso ex-presidente fique inelegível

Pesquisa Genial/Quest divulgada neste sábado (22) diz que caso o ex-presidente Jair Bolsonaro se torne inelegível para 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), desponta como o favorito para substituí-lo.

Para 21% dos eleitores, Bolsonaro deve apoiar seu ex-ministro da Infraestrutura na próxima disputa presidencial, caso esteja impedido de concorrer. A notícia foi publicada pelo jornal O Globo.

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), é citada por 15% como uma possível sucessora do marido, enquanto o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é o preferido de 10%. Apenas 5% acreditam que o herdeiro político do ex-presidente deve ser o senador Flávio Bolsonaro (PL), um de seus filhos.

O cacique do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, já sinalizou que Michelle seria um nome à Presidência. Entretanto, quando voltou para o Brasil, Bolsonaro disse que a ex-primeira-dama "não tem vivência na política para concorrer".

Ainda segundo a sondagem da Genial/Quest, Tarcísio tem a preferência dos homens (27%), enquanto Michelle é mais citada pelo público feminino (19%). Michelle tem maior vantagem nas regiões Sul, Norte e Centro-Oeste, já Tarcísio no Sudeste.

As chances de Bolsonaro ficar impedido de concorrer tornaram-se maiores após a Procuradoria-Geral Eleitoral defender a inelegibilidade do ex-presidente devido a indícios de abuso de poder político em ataques feitos ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores.



Há ainda outras 15 ações contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (com agência Sputnik Brasil)