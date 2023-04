Filha de Michelle Bolsonaro ganha cargo de R$ 13 mil no governo de SC

Foi publicada no Diário Oficial de Santa Catarina, na última sexta-feira (14), a nomeação de Letícia Marianna Firmo da Silva ao cargo de assistente de gabinete da Secretaria de Articulação Nacional, posto de confiança no governo do bolsonarista Jorginho Mello (PL). Letícia, de 20 anos, é a filha mais velha de Michelle Bolsonaro, e também enteada do ex-presidente.

Pela posição, a primogênita da ex-primeira-dama vai receber o salário de R$ 13 mil. O posto, apesar de pertencer ao governo catarinense, é lotado em Brasília, onde ela mora com a mãe e o padrasto.

O governo do Estado afirmou que Letícia tem experiência na função (trabalhou na Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal) e está qualificada para voltar a exercê-la. Acrescentou que a nova funcionária cursou direito e agora faz gestão pública pela Universidade Católica de Brasília. "A servidora será cobrada como todos os colaboradores e terá os mesmos direitos dos demais", completa o texto.

Ainda de acordo com o governo, Letícia será responsável por elaborar e controlar a agenda do gabinete, protocolar a entrada e saída de documentos oficiais, redigir e digitar atas de reuniões e acompanhar e-mails e telefonemas para a titular da SAN.

Sempre cabe mais um

Desde o início do ano, Letícia é o quarto nome ligado a Michelle abrigada no meio político. Nos últimos dias, até o genro da ex-primeira-dama, Igor Matheus Oliveira Modtkowski, garantiu uma vaga. Ele é o atual motorista do senador Jorge Seif (PL-SC) e recebe quase R$ 4 mil para exercer a função.

Recentemente, a ex-primeira-dama também conseguiu alocar dois irmãos em gabinetes de políticos bolsonaristas. Diego Torres Dourado foi parar em São Paulo, lotado diretamente no gabinete de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nomeado em 11 de janeiro, somente 11 dias após o ex-ministro e atual governador tomar posse, Diego recebe cerca de R$ 20 mil.

Quem também se deu bem foi a meia-irmã de Michelle, Geovanna Kathleen Ferreira Lima. Ela é ajudante parlamentar da senadora Damares Alves (PL-DF).