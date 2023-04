Renan Calheiros pede ao CNJ afastamento de juiz ligado a Moro do caso Tacla Duran

O senador Renan Calheiros (MDB) declarou que entrou no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para pedir o afastamento do desembargador Marcelo Malucelli que restabeleceu a prisão de Tacla Duran. O desembargador é pai de um sócio do ex-juiz e senador Sergio Moro em um escritório de advocacia.

“Entrarei no CNJ pedindo o afastamento do desembargador Marcelo Malucelli que restabeleceu a prisão de Tacla Duran, vítima de extorsão da Lava Jato. O filho dele, João Malucelli, é sócio de Sérgio Moro em um escritório de advocacia. Espero a condenação que foi dada a Dallagnol”, afirmou Renan no Twitter.

O senador parafraseou o poema "Quadrilha", do poeta Carlos Drummond de Andrade, para ironizar as relações entre as famílias Mallucelli e Moro. "O juiz Marcelo Malucelli amava o filho João Malucelli que amava Júlia Moro que amava os pais, Rosângela e Sérgio Moro, sócios do genro João Malucelli que amava o pai, Marcelo Malucelli, que pediu a prisão de Tacla Duran que não amava nenhum deles e só quer contar uma história", afirmou Renan Calheiros.