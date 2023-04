Bolsonaro depõe na PF sobre caso das joias sauditas; ex-presidente treinou falas com advogados

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta quarta (5), para prestar depoimento sobre os três conjuntos de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita a ele e à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, acompanhado de advogados.

A oitiva do ex-presidente estava marcada para 14h30 e ocorreu no mesmo momento em que outros personagens do caso também estavam depondo aos investigadores. A estratégia tenta evitar combinação de respostas e estratégias jurídicas.

O ex-mandatário deixou o local às 17h30. Bolsonaro estava acompanhado também do seu ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten.

Em suas redes sociais, Wajngarten disse que o depoimento de Bolsonaro "transcorreu de maneira absolutamente tranquila, tendo respondido a todas as indagações feitas pela PF. Foi uma ótima oportunidade para esclarecimentos dos fatos".

A segurança do local foi reforçada, o estacionamento esvaziado e o trânsito de pessoas proibido; entretanto, o local estava calmo, sem a presença de apoiadores ou opositores do ex-presidente.

Também está previsto para esta quarta-feira (5) o depoimento de Mauro Cid Barbosa, o ajudante de ordens de Bolsonaro que intermediou a tentativa de liberação das joias na alfândega.

O inquérito da PF apura se o ex-presidente cometeu o crime de peculato ao tentar ficar com as joias, em especial um conjunto, avaliado em R$ 16 milhões, que foi retido pela Receita Federal em outubro de 2021.

Peculato ocorre quando um funcionário público se apropria de dinheiro ou bens dos quais tem posse em razão de seu cargo. A pena varia de 2 a 12 anos de prisão, além do pagamento de multa.

Antes de seguir para Polícia Federal, nos dias que antecederam o depoimento, o ex-presidente se reuniu com um time de advogados a portas fechadas no escritório do PL, em Brasília, para se preparar para o depoimento, segundo a colunista Malu Gaspar. (com agência Sputnik Brasil)