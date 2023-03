Pneumonia leve adia viagem de Lula à China

O presidente Lula está com pneumonia leve. Sua viagem à China, que aconteceria no sábado (25) deverá se realizar no domingo (26).

De acordo com a assessoria do presidente, Lula foi submetido a exames médicos no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, na noite dessa quinta-feira (23).

"O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China", diz comunicado oficial.

De acordo com membros da equipe de Lula, o presidente está sendo tratado com antibióticos e o seu estado será reavaliado nas próximas horas.



A viagem dele no domingo só se realizará se Lula estiver em condições aceitáveis e for liberado pela equipe médica.



A agenda do presidente na China prevê que ele discurse na segunda-feira (27) no Fórum China-Brasil de Desenvolvimento Sustentável. A reunião bilateral entre Lula e Xi Jinping, pela agenda até aqui, acontecerá na terça (28). (com Agência Brasil)