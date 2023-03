Jornalista e advogado questionam plano para assassinar Moro; o que dizem as redes sociais

O jornalista e escritor João Paulo Charleaux, autor do livro "Ser Estrangeiro" e colaborador de publicações como Globo, Folha, Estadão, Nexo e Piauí, não vê sentido algum na história que vem sendo contada até sobre o suposto plano do PCC para assassinar o ex-juiz suspeito e hoje senador Sergio Moro. Confira:

Segundo um dos advogados dos presos, Moro nunca foi alvo. "Não vi em nenhum momento o nome de Sergio Moro", afirmou o advogado Juan Felipe Souza sobre a operação da PF que prendeu suspeitos de planejar o assassinato de autoridades.

Afora isso, seu nome foi incluído no caso, decidido pela juíza Gabriela Hardt, sua parceira na Lava Jato, após delação premiada de uma testemunha oculta no processo.

Nas redes sociais:

Pimenta no c* dos outros é refresco. A direita canalha e sua imprensa acham que a experiência de ficar quase dois anos numa prisão por causa de mentiras e armação de uma quadrilha é algo que se pode esquecer e perdoar facilmente. Não é. Nem pode ser.

Essa arruaça em torno do inescrupuloso Marreco de Curitiba foi pra abafar o roubo das joias? To começando a desconfiar dessa armação. Em se tratando de quem é, pode se esperar todo tipo de golpe baixo. pic.twitter.com/kn2GGqBtrM

Atenção! Tudo que envolve o ex juiz corrupto Moro e essa juíza Gabriela Hardt, aquela da sentença cópia e cola, tem ilegalidades e esquemas, isso já foi comprovado na prática, portanto, esse caso pode ter safadeza desses dois mais uma vez. Lula já sabe que foi armação do Moro! pic.twitter.com/ixRDNCUuVN

Se a fala de Lula é motivo para Impeachment kkkk isso aqui é motivo para prisão perpétua do líder da seita sanatic4 Bolsonazistas os extremistas do 08/01, sobre Moro a armação foi na deflagração da operação um dia depois da fala de Lula, a juíza do grupo amigos do Januário ajudou pic.twitter.com/vK50LgbNma