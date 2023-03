Flávio Dino sobe o tom, enquadra Eduardo Bolsonaro, e anuncia ações contra o deputado

Ivan Longo - Eduardo Bolsonaro (PL-SP) arrumou um problema ao tentar associar Flávio Dino ao tráfico de drogas e, mais uma vez, criminalizar uma comunidade do Rio de Janeiro. O ministro da Justiça anunciou que entrará com ações e representações contra o deputado filho de Jair Bolsonaro.

Na quarta-feira (15), Eduardo foi à tribuna da Câmara para acusar Dino de envolvimento com o tráfico por ter comparecido na última segunda-feira (13) ao Complexo da Maré, na capital fluminense, para o lançamento de um boletim sobre violência, pelo simples fato de que o ministro chegou ao local com uma comitiva de "apenas 2 carros e sem trocar tiros".

"Flávio Dino foi visitar o Complexo da Maré, comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada do Rio de Janeiro, com dois carros. Ou seja, tá tudo armado com o tráfico de drogas. Galera do CPX tá, ó, pode chegar que tá na boa", disparou Eduardo Bolsonaro.

Na mesma sessão, o filho de Bolsonaro foi rebatido por Glauber Braga (PSOL-RJ) com verdades incômodas. O parlamentar relembrou da apreensão de 117 fuzis - a maior do Rio de Janeiro -, em 2019, na casa de um amigo de Ronnie Lessa, assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes que morava no Vivenda da Barras, condomínio onde Jair Bolsonaro vivia, e ainda da apreensão de 37 kg de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) durante o governo Bolsonaro.

"É engraçado porque o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e fuzis foi feita a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele! A grande apreensão de cocaína tava onde? No avião do pai dele! Ora, ora ora... Tá querendo enganar a quem?", disparou Glauber.

Subiu o tom

Dino, por sua vez, já havia reagido à intervenção de Eduardo Bolsonaro na manhã desta quinta-feira, afirmando que não tem medo de "gritos de milicianos nem de milicianinhos". Já na parte da noite, o ministro da Justiça subiu o tom e anunciou medidas judiciais contra o filho do ex-presidente.

"Diante de discursos absurdos sobre visita que fiz a uma entidade comunitária na Favela da Maré, em respeito à imensa maioria de gente honesta que lá reside, irei propor ações e representações. Não admito agressões covardes contra pessoas pobres. E farei mais visitas a comunidades", escreveu Dino através das redes sociais.