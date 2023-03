Reservas: Bolsonaro perde US$ 66 bi em 4 anos e Lula aumenta US$ 14 bi em 70 dias

Henrique Rodrigues - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com exatos 73 dias de seu terceiro governo, conseguiu um feito recorde e impressionante: aumentar as reservas cambiais internacionais do Brasil em US$ 14,2 bilhões, apenas de 1° de janeiro para cá.

O petista recebeu nas mãos um país com uma reserva de US$ 324,8 bilhões no “caixa” e em 10 de março esse valor já era de US$ 339 bilhões. Lula já tem marcas impressionantes quando o assunto é reforçar a “poupança” nacional. Ao assumir em 1° de janeiro de 2003, ele viu no cofrinho “apenas” US$ 16,3 bilhões, entregando a faixa presidencial em 1° de janeiro de 2011 a Dilma Rousseff com notórios US$ 288,6 bilhões.

Por outro lado, o recorde negativo é de Jair Bolsonaro (PL), o único presidente a deixar o cargo com as reservas internacionais de dólares menores do que quando entrou no Palácio do Planalto. Em 1° de janeiro de 2019 o radical de extrema direita pegou um Brasil com US$ 390,5 bilhões, deixando o cargo derrotado para Lula, em 1° de janeiro deste ano, com US$ 65,8 bilhões a menos.