Polícia Federal analisa pedir prisão de Bolsonaro a Moraes

Além dos processos que correm contra o ex-chefe de Estado no STF e no TSE, dois casos a mais pesam na análise que a Polícia Federal está fazendo: o caso das joias árabes e as invasões aos prédios dos três Poderes em Brasília em janeiro.

Em meio à polêmica sobre joias e "embaixada fantasma", uma ação pode vir a tirar a paz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo porque a Polícia Federal está analisando pedir sua prisão se ele não voltar para o Brasil até abril.

A avaliação é que, se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a "evasão do distrito da culpa", previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal como requisito para justificar a prisão cautelar de uma pessoa investigada, relata o Uol.

No momento, o ex-presidente, que está na Flórida desde 30 de dezembro, é investigado em várias instâncias por seu suposto envolvimento nas invasões de 8 de janeiro. O cerco se fechou contra o Bolsonaro também após vir à tona o caso das joias árabes que não foram declaradas ao Fisco.

Fonte com acesso às investigações diz que existem duas escalas para chegar a Bolsonaro: no caso de 8 de janeiro, o caminho deve ser mais lento, porque as provas ainda não chegaram à cadeia de comando do antigo governo.

O caso das joias seria uma "escada rolante", com provas já encostadas em Bolsonaro. Segundo essa fonte, agora só é preciso aguardar coragem por parte do sistema de Justiça – incluindo polícia, Ministério Público e Judiciário, uma vez que "o flagrante está dado".

Diante do cenário, a avaliação de investigadores é que apenas eventual condenação do presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que resultaria na inelegibilidade dele, seria vantajosa, perto do potencial de estrago que as duas investigações criminais têm. (com Sputnik Brasil)