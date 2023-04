Limitar inflação e discutir formas sustentáveis da redução da taxa de juros é missão fundamental, diz Pacheco

Amanda Pupo- O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), classificou nesta quarta-feira, 08, como missões fundamentais "limitar a inflação" e discutir formas sustentáveis de redução da taxa de juros. Essas atuações, assim como permitir o crescimento econômico com geração de emprego e crédito, devem ser feitas com "segurança jurídica, estabilidade institucional, pronunciamentos comedidos e boa relação entre os Poderes", afirmou Pacheco. A declaração foi dada durante discurso em evento promovido pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), que concedeu ao presidente do Senado a Medalha JK, da Ordem de Mérito do Transporte Brasileiro.

“Há comprometimento do Congresso que temos que atingir o resultado final, e há meio para se chegar até lá (…) Por isso limitar a inflação, discutir formas sustentáveis da redução da taxa de juros, permitir crescimento econômico com geração de emprego, com crédito, é missão fundamental. Se faz com segurança jurídica, com estabilidade institucional, pronunciamentos comedidos, boa relação entre os poderes”, disse.

Para Pacheco, o Brasil vive um bom momento de harmonia institucional para alcançar bons resultados na economia. Ele criticou a radicalização de uma “minoria” no campo político, afirmando que tal contexto não serve para o País. “Essa união é absolutamente fundamental”, afirmou Pacheco.