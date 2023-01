Bolsonaro deixa hospital e volta para condomínio nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital de Orlando onde estava internado desde a última segunda-feira (9) devido a uma obstrução intestinal e retornou para o condomínio de luxo na Flórida no qual se hospeda desde o fim de dezembro.

Horas antes, em entrevista à CNN Brasil, o líder de extrema direita havia dito que considerava "antecipar" seu retorno ao Brasil, que estava previsto para o fim de janeiro.

"No Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam", declarou, sem confirmar a data da volta.

Bolsonaro também compartilhou em seu perfil no Facebook um vídeo que questiona a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

O conteúdo, já removido, afirmava sem provas que o petista, eleito com mais de 60 milhões de votos, foi "escolhido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral".

Bolsonaro é acusado por Lula de insuflar os atos golpistas do último domingo (8), quando radicais bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto. (com agência Ansa)