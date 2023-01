Lira: símbolos da democracia sofreram ataque terrível; Câmara nunca se renderá a terroristas

Iander Porcella, Eduardo Gayer, Amanda Pupo e Isadora Duarte - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), voltou a condenar nesta segunda-feira (9) a invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) domingo (8) por golpistas. Durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com governadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado disse que a Casa não se renderá a “vândalos e terroristas”.

“Toda democracia vive de símbolos. Os símbolos ontem sofreram um ataque terrível. Da minha residência em Alagoas, já com programação de vir para Brasília eu assistia atônito. Falta de necessidade de invasão do Congresso Nacional”, declarou Lira. “Uma Casa que sempre esteve aberta, que sempre estará aberta ao povo brasileiro e nunca se renderá a vândalos e terroristas. Aquilo machucou demais porque nem na pandemia nós paramos nossos trabalhos”, emendou.

Lira agradeceu o apoio e a presença de todos os governadores na reunião, no Palácio do Planalto, que ele classificou como simbólica. O presidente da Câmara disse que tendências políticas diferentes são “absolutamente necessárias” e que as instituições não pararão. O deputado afirmou ainda que a Casa está unida na defesa de medidas duras e trabalhará para que os invasores, a quem ele chamou de “pequeno grupo radical que hostilizou as instituições e tentou deixar a democracia de cócoras", sejam punidos.