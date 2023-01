'Quem fizer errado vai ser convidado a deixar governo', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez nessa sexta-feira (6) a primeira reunião ministerial de seu novo governo, que busca afinar o discurso do Executivo para evitar declarações divergentes à imprensa.

O encontro ocorreu após o surgimento das primeiras discordâncias públicas entre ministros em temas como Previdência Social. "Nossa tarefa é árdua, mas é uma tarefa nobre. A gente vai ter que entregar este país melhor", disse Lula na abertura da reunião.

Em seu discurso inicial, o presidente também pediu que os ministros mantenham boa relação com o Congresso e prometeu apoio aos membros do Executivo em "momentos bons e ruins", porém deixou claro que quem fizer coisa errada "será convidado a deixar o governo, da forma mais educada possível".

"Se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça", afirmou Lula.

Já na primeira semana do governo, reportagens mostraram que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), fez campanha ao lado de um ex-militar suspeito de chefiar milícia em Belford Roxo (RJ), em 2018. (com agência Ansa)